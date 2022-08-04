В школах Симферополя наблюдается нехватка учителей

В школах крымской столицы наблюдается нехватка учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом нового учебного года около 50 молодых специалистов придут работать в школы и детсады Симферополя. Однако этого недостаточно, в городе наблюдается дефицит учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики.

- У нас есть потребность в первую очередь в педагогах и учителях начальных классов, есть потребность в учителях русского языка, появляется уже потребность в педагогах по математике и так далее, - сообщила замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, данная проблема наблюдается не только в крымской столице - это глобальный вопрос для России, который требует решения, так как масштабы проблемы растут.

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