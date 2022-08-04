В Севастополе гость из Коми получил пять дней ареста за татуировку со свастикой

Фото: пресс-служба УМВД России по городу-герою

В Севастополе задержали мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

На татуировку в виде герба нацистской Германии обратил внимание один из местных жителей и обратился в полицию.

- Правоохранителям ранее судимый 43-летний гость из Республики Коми пояснил, что сделал провокационную татуировку несколько лет назад и не придавал ей какого-либо идеологического смысла, - говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Ранее КП-Крым писала, полиция в Севастополе задержала еще одного гражданина с татуировкой свастики. Мужчина рассказал, что сделал «наколку» в колонии больше двадцати лет назад

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