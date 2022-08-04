Крым и Севастополь замкнули десятку самых курящих регионов России

Крым и Севастополь вошли в десятку самых курящих регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крыма и Севастополь вошли в десятку самых курящих по регионам России. Такие данные приводят исследователи национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

- В тройку лидеров по количеству купленных в первом полугодии блоков сигарет попали Нижегородская область (продали в среднем 4,44 пачки на жителя), Санкт-Петербург (3,96) и Краснодарский край (3,42), - говорится в сообщении.

Далее по убыванию идут Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).

Ранее сообщалось, что Ялта вошла в топ-10 романтичных направлений отдыха в бархатный сезон. Крымский курорт уступил пальму первенства Сочи и Питеру.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50