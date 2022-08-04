Ливневки в Симферополе ежедневно чистят 10 человек

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе ежедневно чистят и промывают ливневую канализацию от скопившегося мусора и грязи. Как сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен, сотрудники муниципального бюджетного учреждения уделяют особое внимание и открытым лоткам - их очищают как от мусора, так и от накопившегося грунта.

- На сегодняшний день в мероприятиях задействовано два экипажа в количестве 10 человек, которые с помощью специализированных машин выполняют очистку колодцев дождеприемников и открытых бетонных лотков, - подчеркнул Антон Гумен.

На сегодняшний день бригады работают в поселке ГРЭС по просьбе местных жителей. Кроме того, специалисты МБУ «Город» проводят плановый осмотр ливневок на автодорогах и пешеходных дорожках крымской столицы во избежание засоров.

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