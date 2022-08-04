Фото: скриншот из видео/Михаил Развожаев/telegram

В Севастополе стартовал VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- В этом году с 3 по 7 августа севастопольцы и гости Города-Героя смогут увидеть балет в двух актах «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Хореография Начо Дуато, - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе впервые прошел фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты «Крылья мира». Первые три места в этот раз заняли граждане Чехии, Колумбии и Испании. Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли пятое и девятое места.

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