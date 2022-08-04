Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В районе поселка Сахарная Головка под Севастополем 4 августа 2022 года произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, по факту массовой аварии организована проверка.

ДТП случилось, по данным надзорного ведомства, около 11 часов 20 минут в районе улицы Нефтяной, где находится съезд на объездную дорогу.

По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние. Один человек погиб, всем получившим травмы оказывают помощь.

Также сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Балаклавского районе Севастополя Сергей Журавлев.