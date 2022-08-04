Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 10:28

ДТП с фурой под Севастополем 4 августа 2022: на улице Нефтяной столкнулись 12 машин

В ДТП под Севастополем с участием фуры и 12 машин погиб человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В районе поселка Сахарная Головка под Севастополем 4 августа 2022 года произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, по факту массовой аварии организована проверка.

ДТП случилось, по данным надзорного ведомства, около 11 часов 20 минут в районе улицы Нефтяной, где находится съезд на объездную дорогу.

По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние. Один человек погиб, всем получившим травмы оказывают помощь.

Также сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Балаклавского районе Севастополя Сергей Журавлев.