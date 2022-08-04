В Сети появилась информация о загоревшемся СИЗО в Симферополе: что произошло на самом деле

На территории учебного городка за пределами СИЗО проводились учения. Фото: скриншот с YouTube-канала «Олег Зубков - Человек-лев»

Крымчан 4 августа шокировала информация о том, что в следственном изоляторе Симферополя мог вспыхнуть пожар. Видеозапись, на которой отчетливо видно, что над СИЗО-1 разносятся клубы едкого дыма, разлетелась по Сети.

Дым окутал здание исправительного учреждения, однако, что именно было источником возможного возгорания, не уточнялось.Тем не менее, поводов для паники, как оказалось, нет.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Крыму и Севастополю, никакого пожара в исправительном учреждении крымской столицы не было. Это согласованные учения, которые проводились отделом охраны.

- На территории учебного городка, расположенного за пределами следственного изолятора, в рамках служебной подготовки проводились учебные занятия с сотрудниками учреждения, - отметили в пресс-службе УФСИН.

В результате учений никто не пострадал.

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