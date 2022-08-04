МВД опубликовало видео с места ДПТ под Севастополем, где столкнулись 11 машин

Фото: скриншот из видео

МВД опубликовало видео с места ДТП под Севастополем, где 4 августа столкнулись 11 машин.

Напомним, авария произошла около 11.30 на 13 километре автодороги «Севастополь-Инкерман». Пострадали два грузовых автомобиля и девять легковушек. По предварительной информации, причиной ДТП стала техническая неисправность тормозной системы «КамАЗа» с прицепом, который снес несколько едущих впереди машин.

- В ДТП один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

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