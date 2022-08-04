В школах Симферополя идет активная подготовка к предстоящему учебному году

В Симферополе идет активная подготовка к новому учебному году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В симферопольских школах, гимназиях и детсадах идет активная подготовка к предстоящему учебному году.

- Достаточно много вопросов, которые нужно решить в августе, чтобы достойно встретить 1 сентября. Подготовка включает в себя не только ремонты дошкольных и школьных учреждений, но и другие не менее важные аспекты, - сообщила заместитель главы администрации крымской столицы - начальник управления образования Татьяна Сухина.

Ранее КП-Крым писала, что в школах Симферополя наблюдается нехватка учителей. Та же проблема касается местных детсадов. Ситуация требует решения, так как масштабы проблемы растут.

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