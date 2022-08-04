В Алуште задержали мужчину, угрожавшего убийством подросткам

Мужчина, угрожавший подросткам, попросил прощения и обещал так больше не делать. Фото: скрин из видео МВД по РК

В Алуште правоохранители установили личность и задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой подросткам. Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором нетрезвый мужчина грозился убить 15-летних ребят возле одного из супермаркетов. Как сообщили в МВД по республике Крым, дебоширом оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за пьяные выходки.

- Полицейские провели работу по установлению и задержанию правонарушителя. Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и другие административные правонарушения, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.

Полицейские опубликовали видео, на котором мужчина принес свои извинения жителям Алушты и пообещал, что подобного «больше не повторится».

За нарушение общественного порядка, нецензурную брань в общественных местах и , оскорбительное приставание к гражданам полиция составила в отношении мужчины админпротокол. Суд вынес решение его оштрафовать.

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