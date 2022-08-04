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Экономика4 августа 2022 13:59

В Крыму снизили торговую наценку на продукты

Ранее она могла превышать закупочную цену
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Сотрудники ведомств провели работу по минимизации посреднических цепочек

Сотрудники ведомств провели работу по минимизации посреднических цепочек

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму снизили торговую наценку на продукты, сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

- Проведена работа по минимизации посреднических цепочек, организована работа по взаимодействию субъектов хозяйствования розничной торговли с крупными оптовыми организациями, что позволило минимизировать торговую наценку, - проинформировала Элекчян.

Ранее сообщалось, что фрукты и овощи в Крыму упали в цене на 40%. Стоимость борщевого набора в республике на 30% ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу.

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