Сотрудники ведомств провели работу по минимизации посреднических цепочек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму снизили торговую наценку на продукты, сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

- Проведена работа по минимизации посреднических цепочек, организована работа по взаимодействию субъектов хозяйствования розничной торговли с крупными оптовыми организациями, что позволило минимизировать торговую наценку, - проинформировала Элекчян.

Ранее сообщалось, что фрукты и овощи в Крыму упали в цене на 40%. Стоимость борщевого набора в республике на 30% ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу.

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