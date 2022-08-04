В Ленинском районе на трассе столкнулись «КамАЗ» и легковое авто: трое детей пострадали

Фото: предоставлено очевидцами ЧП

В Ленинском районе близ города Щелкино 4 августа произошло ДТП. Как сообщили КП-Крым очевидцы происшествия, легковое авто столкнулось с машиной «КамАЗ».

Все, кто находился в легковом авто, получили травмы. Это водитель и три ребенка-пассажира. Всех пострадавших госпитализировали в Ленинскую центральную районную больницу.

Напомним, 4 августа массовое ДТП произошло под Севастополем. На 13-м километре дороги «Инкерман-Севастополь» утром столкнулись 11 машин, среди которых было два грузовика. Причиной аварии стала неисправность тормозной системы грузовика с прицепом, который снес несколько машин, едущих впереди. Один человек погиб и десять получили травмы.