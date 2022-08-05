Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь улиц Симферополя остались без воды 5 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на сети холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь ул. 1 Конной Армии, 74 с 09.00 до 14.00 ( ориентировочно) будет ограничено водоснабжение на улицах 1-й Конной Армии, 60 Лет Октября, Гавена, Залесская, Д. Ульянова, Русская (частично), Миллера, а также на прилегающих улицах и переулках, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 5 августа отключат электричество. Крымские энергетики ведут ремонтные работы. Ограничения будут действовать до 17.00.

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