Крымчанин предстанет перед судом за угрозы убийством в адрес сожительницы

Житель Первомайского района Крыма пойдет под суд за угрозы убийства своей сожительницы Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением против жителя Первомайского района, который угрожал своей сожительнице убийством. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Мужчина спустя три месяца после освобождения из мест лишения свободы в июне 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей сожительницей схватил ее правой рукой за шею и стал сдавливать пальцами, перекрыв тем самым доступ воздуха, при этом высказывая в адрес последней угрозы убийством, - говорится в сообщении.

Ранее в Феодосии задержали мужчину, убившего владельца малолитражки ради угона машины. Злоумышленник выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами. С места преступления он попытался скрыться на похищенном транспорте.

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