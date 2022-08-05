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Происшествия5 августа 2022 7:23

Крымчанин предстанет перед судом за угрозы убийством в адрес сожительницы

Инцидент произошел спустя три месяца после освобождения мужчины из мест лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Житель Первомайского района Крыма пойдет под суд за угрозы убийства своей сожительницы

Житель Первомайского района Крыма пойдет под суд за угрозы убийства своей сожительницы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением против жителя Первомайского района, который угрожал своей сожительнице убийством. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Мужчина спустя три месяца после освобождения из мест лишения свободы в июне 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей сожительницей схватил ее правой рукой за шею и стал сдавливать пальцами, перекрыв тем самым доступ воздуха, при этом высказывая в адрес последней угрозы убийством, - говорится в сообщении.

Ранее в Феодосии задержали мужчину, убившего владельца малолитражки ради угона машины. Злоумышленник выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами. С места преступления он попытался скрыться на похищенном транспорте.

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