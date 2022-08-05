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Общество5 августа 2022 7:48

Крым накроют дожди и штормовой ветер 5 августа

Погода может испортиться в любой момент
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Республику может накрыть и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду

Республику может накрыть и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму 5 августа жаркую погоду могут испортить внезапные ливни. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ухудшение погоды ожидается в течение суток.

Из-за непогоды на отдельных реках республики возможны кратковременные повышения уровня воды на 0,5-1,5 метра.

- Ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы - с градом, а также грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе МЧС Крыма.

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