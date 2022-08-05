В Ялте 12 августа состоится долгожданное открытие футбольного стадиона «Авангард»

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте 12 августа состоится открытие футбольного стадиона «Авангард», сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- На открытии «Авангарда» ждем аншлаг - все пригласительные были розданы всего за одни сутки (наша спортивная жемчужина рассчитана на 4 тысячи мест!) Трудовые коллективы городских служб и предприятий, творческие и спортивные организации, учебные учреждения, ялтинские семьи - всего специалисты управления спорта и физической культуры обработали более 1500 звонков, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Открытие запланировано на 17.00. Вход на мероприятие со стороны Пионерского парка с 15.30 до 16.45 (в это время на стадионе будут выступать артисты, также будут работать фотозоны).

Глава администрации города обратилась к местным жителям с просьбой оставить личный транспорт в этот день дома. Также, по ее словам, с 15.00 до 21.00 будет ограничено движение на улице Пионерская.

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