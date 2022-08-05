Три часа и проблема решена: чиновники каких крымских городов быстрее всех реагируют на обращения граждан

Дольше всего отвечают гражданам чиновники из Керчи - более 13 часов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Центр управления регионом Крыма назвал топ органов местного самоуправления республики по работе в социальных сетях и СМИ в июле 2022 года. Рейтинг составлялся на основе федеральной системы оценки АНО «Диалог Регионы».

Согласно опубликованным данным, лучше всех работают с обращениями крымчан в соцсетях сотрудники администраций шести муниципальных образований Крыма. Так, в администрации Сакского района в среднем отвечают на обращения граждан за 3 часа 18 минут, в администрации Симферопольского района - за 4 часа 3 минуты, а в мэрии Судака гражданам отвечают за 4 часа 18 минут. Чиновники из Армянска, Феодосии и Ялты выходят на связь в среднем через 5 часов.

Стоит отметить, что оценивалось не только среднее время ответов, но и их качество, а также процент «просроченных» обращений.

В «аутсайдерах» оказались чиновники Евпатории, Керчи и Красноперекопска, а также Кировского, Ленинского и Черноморского района. К примеру, жители Керчи в июле ждали ответы на свои обращения антирекордные 13 с половиной часов.

Центр управления регионом также проанализировал ведение официальных страниц глав администраций Крыма.

- При составлении рейтинга по ведению официальных страниц глав администраций учитывались представленность в соцсетях, четыре количественных показателя и качество контента по девяти критериям, - говорится в сообщении.

В топе рейтинга традиционно оказалась глава Ялты Янина Павленко. Самыми отзывчивыми в соцсетях также оказались глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко и мэр Керчи Святослав Брусаков.

Оценку «неудовлетворительно» в рейтинге получил Олег Попов, возглавивший администрацию Ленинского района в конце июня, отметили в Центре управления регионом.

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