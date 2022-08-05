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Общество5 августа 2022 9:09

В Крыму за сутки 169 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 59 крымчан
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В республике зафиксирован также один случай смерти от COVID-19

В республике зафиксирован также один случай смерти от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму 4 августа подтвердилось 169 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за сутки число заболевших увеличилось на 26 человек - днем ранее эта цифра составляла 143 человека.

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, количество выздоровевших за сутки составляет 59 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава республики Крым

Фото: пресс-служба Минздрава республики Крым

К сожалению, пандемия за эти сутки унесла жизнь одного человека.

На сегодняшний день число заболевших в Крыму за все время пандемии составляет 185 тыс. 948 человек, а победить заболевание удалось 178 тыс.179 крымчанам.