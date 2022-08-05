На рынке «Привоз» в Симферополе начали продавать овощи по социальным ценам

В Симферополе начали продавать овощи по социальным ценам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории рынка «Привоз» в Симферополе определена торговая зона, где овощи реализуются по социальным ценам, сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

- На оптовом рынке «Крымский Привоз» определена торговая зона для реализации овощей по социальным ценам, например, капуста продается по цене 10 руб./кг (рекомендуемая 25), картофель - 10 руб./кг (рекомендуемая 35) морковь - 17 руб./кг (рекомендуемая 35), свекла - 15 руб./кг (рекомендуемая 35), лук репчатый - 15 руб./кг (рекомендуемая 35), - пояснила Элекчян.

Ранее сообщалось, что в Крыму снизили торговую наценку на продукты. Ранее она могла превышать закупочную цену. Была проведена работа по минимизации посреднических цепочек, организована работа по взаимодействию субъектов хозяйствования розничной торговли с крупными оптовыми организациями.

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