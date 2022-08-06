В Крыму женщина ушла собирать грибы и пропала

Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

В Симферопольском районе женщина ушла собирать грибы и не вернулась. Как сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым-СПАС», произошло все 5 августа возле села Перевальное.

- Спасателям поступила информация, что на плато Долгоруковская Яйла, во время сбора грибов потерялась женщина. В назначенное время не вышла в оговоренное место, на телефонные звонки не отвечает, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

На поиски пропавшей выдвинулись сотрудники МЧС. Женщину искали целых пять часов. Обнаружить заблудившуюся грибницу удалось в районе урочища Даир-Алан. К счастью, она не пострадала и не нуждалась в помощи медиков.

Спасатели передали женщину родственникам и провели с ней профилактическую беседу о поведении в горно-лестной местности.