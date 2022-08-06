В Крыму почтили память офицера, погибшего в бою с украинскими диверсантами

Подполковник Роман Каменев попал под огонь при столкновении с украинскими диверсантами. Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

Сотрудники Федеральной службы безопасности почтили память подполковника Романа Каменева, погибшего в ходе боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группой в 2016 году. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, офицер героически погиб 7 августа в районе крымского села Суворово.

В 2016 году сотрудники ФСБ предотвратили террористические акты, планируемые главным управлением разведки Минобороны Украины. Диверсанты планировали нападение на критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения всего Крымского полуострова.

При задержании украинских диверсантов начальник спецподразделения ФСБ, подполковник Роман Каменев попал под огонь и героически погиб, исполняя свой долг.

Памятный знак Роману Каменеву установлен на месте его гибели в селе Суворово

- За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, указом президента Российской Федерации подполковник Каменев награжден орденом Мужества посмертно, - подчеркнули в пресс-службе ФСБ.

На месте гибели отважного офицера в селе Суворово был установлен памятный знак.