В Крыму коронавирусом заболели 178 человек

С коронавирусом госпитализировали 56 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму 6 августа зафиксировано 178 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставил республиканский Минздрав. Днем ранее эта цифра составляла 169.

- За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 175 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодняшний день число заболевших в Крыму за все время пандемии составляет 186 тыс. 126 человек, а победить заболевание удалось 178 тыс. 354 крымчанам.

Фото: пресс-служба Минздрава республики Крым

Случаев летального исхода, к счастью, за минувшие сутки не зафиксировано.