Крымчанка попала в больницу и «развела» пациентов на 35 тысяч рублей

Находясь на лечении, крымчанка решила "подзаработать" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Керчи пациентка одной из городских больниц придумала «интересный» способ заработка. Находясь на лечении, 44-летняя крымчанка «развела» других пациентов на деньги. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, известно минимум о двух подобных случаях.

Сначала хитрая женщина убедила пациентку, с которой лежала в больнице, купить телевизор за 5 тысяч рублей. Ни о какой покупке техники, разумеется, речи не шло - получив деньги, мошенница присвоила их себе.

- Кроме того, злоумышленница, также находясь на лечении в медицинском учреждении города, получила от другой пациентки доверенность на получение денежных средств, хранящихся в одном из отделений почтовой связи, с целью последующего хранения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сумма была немаленькой - 30 тысяч рублей. Получив деньги, аферистка была такова.

Керченский городской суд признал горе-пациентку виновной по двум уголовным статьям - мошенничество и растрата. За больничные махинации женщину приговорили к 1 году и двум месяцам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.