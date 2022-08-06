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Происшествия6 августа 2022 9:59

В Симферополе перевернулась легковушка

Авария произошла в районе Евпаторийского шоссе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В результате аварии никто не пострадал. Фото: AMS Simferopol

В результате аварии никто не пострадал. Фото: AMS Simferopol

В Симферополе на улице Ракетной в районе Евпаторийского шоссе утром 6 августа перевернулась машина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по видеозаписи, опубликованной в Tg-канале AMS Simferopol, на перекрестке столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из легковушек перевернулась.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, пострадавших в результате инцидента нет.

Подробности произошедшего уточняются.