В Симферополе перевернулась легковушка

В результате аварии никто не пострадал. Фото: AMS Simferopol

В Симферополе на улице Ракетной в районе Евпаторийского шоссе утром 6 августа перевернулась машина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по видеозаписи, опубликованной в Tg-канале AMS Simferopol, на перекрестке столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из легковушек перевернулась.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, пострадавших в результате инцидента нет.

Подробности произошедшего уточняются.