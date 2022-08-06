Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 августа 2022 10:26

Крымская сборная заняла первое место в юношеской Спартакиаде России по пулевой стрельбе

Крымские спортсмены показали лучшие результаты среди 42 регионов страны
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымские спортсмены показали отличные результаты как в командных, так и в одиночных соревнованиях. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Крымские спортсмены показали отличные результаты как в командных, так и в одиночных соревнованиях. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Сборная Крыма выиграла командный зачет финальных соревнований по пулевой стрельбе XI летней юношеской Спартакиады учащихся России. Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Финал Спартакиады проходил в Ижевске с 30 июля по 3 августа. Команда в составе пяти крымских спортсменов одержала победу среди 42 регионов Российской Федерации.

Прекрасно показали себя крымчане и в личном первенстве - юные стрелки принесли крымской сборной две золотых и одну бронзовую медаль.

Первое «золото» команде принесла крымчанка Дарья Ена, лучше всех выполнив упражнение по стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета. Она же в паре с Денисом Самчуком завоевала вторую золотую медаль.

Юные стрелки привезут домой несколько медалей. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Юные стрелки привезут домой несколько медалей. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Третью медаль в копилку крымской сборной принесла спортсменка Алиса Толмачева. Она завоевала бронзовую медаль, стреляя из пневматической винтовки на 10 метров.

Крымская команда по пулевой стрельбе. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Крымская команда по пулевой стрельбе. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50