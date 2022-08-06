Крымская сборная заняла первое место в юношеской Спартакиаде России по пулевой стрельбе

Крымские спортсмены показали отличные результаты как в командных, так и в одиночных соревнованиях. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Сборная Крыма выиграла командный зачет финальных соревнований по пулевой стрельбе XI летней юношеской Спартакиады учащихся России. Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Финал Спартакиады проходил в Ижевске с 30 июля по 3 августа. Команда в составе пяти крымских спортсменов одержала победу среди 42 регионов Российской Федерации.

Прекрасно показали себя крымчане и в личном первенстве - юные стрелки принесли крымской сборной две золотых и одну бронзовую медаль.

Первое «золото» команде принесла крымчанка Дарья Ена, лучше всех выполнив упражнение по стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета. Она же в паре с Денисом Самчуком завоевала вторую золотую медаль.

Юные стрелки привезут домой несколько медалей. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

Третью медаль в копилку крымской сборной принесла спортсменка Алиса Толмачева. Она завоевала бронзовую медаль, стреляя из пневматической винтовки на 10 метров.

Крымская команда по пулевой стрельбе. Фото: страница министра спорта Крыма Ольги Торубаровой "ВКонтакте"

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