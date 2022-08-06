В Керчи завершается ремонт на улице Комарова

Фото: пресс-служба администрации Керчи

На улице Комарова в Керчи завершается асфальтирование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Протяженность ремонтируемого участка составляет около полутора километров.

Ремонт стартовал в апреле. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Строители укладывают верхний слой покрытия, - сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Ремонт дороги на улице Комарова стартовал в апреле 2022 года. Сначала рабочие сделали фрезирование, а затем уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и восстановили тротуары. Как сообщалось ранее, к съездам будет установлен бордюрный камень и подход в асфальте. Вдоль дороги предусмотрено четыре слива.