В детской библиотеке Симферополя отпраздновали День железнодорожника

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Центральной детской библиотеке имени Гайдара в Симферополе малыши отпраздновали День Железнодорожника. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, мероприятие прошло сегодня, 6 августа.
Дети с увлечением отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Не меньший энтузиазм вызвал мастер-класс «Сделай сам» - каждый очень старался, чтоб именно его паровозик оказался самым красивым, - говорится в сообщении мэрии.
Понравилось малышам и читать книжки на железнодорожную тему. И мальчики, и девочки узнали много интересного.
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