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Общество6 августа 2022 15:00

В детской библиотеке Симферополя отпраздновали День железнодорожника

Малыши создавали собственный паровозик и отвечали на вопросы викторины
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Центральной детской библиотеке имени Гайдара в Симферополе малыши отпраздновали День Железнодорожника. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, мероприятие прошло сегодня, 6 августа.

Дети с увлечением отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Не меньший энтузиазм вызвал мастер-класс «Сделай сам» - каждый очень старался, чтоб именно его паровозик оказался самым красивым, - говорится в сообщении мэрии.

Понравилось малышам и читать книжки на железнодорожную тему. И мальчики, и девочки узнали много интересного.

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