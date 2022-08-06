В Керчи задержали мужчину, который угрожал пистолетом медикам скорой помощи

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Сотрудники Росгвардии в Керчи задержали нетрезвого мужчину, угрожавшего медикам. Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, тревожный сигнал поступил из автомобиля «скорой».

Мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, угрожая медикам расправой.

- Бригада экстренной службы, вызванная для оказания квалифицированной помощи травмированному мужчине, столкнулась с неадекватным поведением его нетрезвого приятеля, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Агрессивного керчанина задержали росгвардейцы и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что у мужчины действительно был пистолет - пневматический.