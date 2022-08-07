Погода на 7 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Вода в Керченском проливе прогрелась до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах в силе чрезвычайная пожарная опасность.
- В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но ветреную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер до 10-15 м/с., тепло 30…32°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, северо-восточный ветер 6-19 м/с. Ясно.
В Евпатории +24…33°, восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.
В Керчи +26 …+29 °, северо-восточный ветер 10-14 м/с. Ясно.
В Феодосии +25 …+31°, северо-восточный ветер 8-13 м/с. Ясно.
В Черноморском +25…+30°, северо-восточный ветер 7-15 м/с. Ясно.
В Джанкое +25…+31°, скорость восточного ветра 5-12 м/с. Ясно.
В Армянске +24 …+30°, скорость восточного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.
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