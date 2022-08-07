Херсонес попал в топ-30 самых известных достопримечательностей в России

Фото: Архив "КП"

Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» попал в тридцатку самых известных достопримечательностей России. В рейтинге, который составили специалисты сервиса «Яндекс», числится больше двух тысяч объектов.

Исследование проводили по числу запросов в поиске браузера. Специалисты отобрали те объекты, по которым насчиталось не менее 500 запросов за год от пользователей из других городов. Кроме того, обязательным условием включения в рейтинг было наличие страницы в Википедии.

Всего было собрано 2 295 достопримечательностей.

- Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец, – отметили в «Яндексе».

Крымских же достопримечательностей оказалось несколько десятков, но только семь из них вошли в сотню самых популярных объектов по всей стране.

Итак, Херсонес Таврический занял 27-ю строчку рейтинга. Следом, на 31-й позиции, оказалось Ласточкино гнездо в Ялте. Также в топ попали Никитский ботанический сад, пещерные города Мангуп-Кале и Чуфут-Кале, а также Генуэзская крепость и Массандровский дворец.