Берем арбузы и дыни без надрезов: в Роспотребнадзоре рассказали крымчанам, как выбирать бахчевые

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымчанам рекомендуют покупать дыни и арбузы на рынках, ярмарках выходного дня и специализированных бахчевых развалах. Такие рекомендации дали в территориальном отделе Роспотребнадзора по Симферополю и Симферопольскому району.

Приобретать бахчевые культуры безопаснее в специализированных местах торговли, которые прошли санитарную экспертизу в лабораториях, имеющих документы о качестве.

Лучше не покупать дыни и арбузы у случайных людей, а также на стихийных рынках, которые находятся близко от дорог. В таких торговых точках, как правило, продают бахчевые, безопасность которых ставится под сомнение. Поскольку не проводились лабораторные исследования качества продуктов, которые лежат на прилавках.

Насторожить потенциальных покупателей должны арбузы, сваленные в кучу на земле или те, что продаются под открытым солнцем.

Также потребители имеют право запросить документы, подтверждающие качество арбузов и дынь.

Покупать бахчевые с надрезами не желательно, поскольку жара и сладкая мякоть способствуют быстрому размножению бактерий.