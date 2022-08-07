Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2022 13:09

На фестивале «Генуэзский шлем» в Судаке собралось больше 100 реконструкторов

Участники мероприятия приехали из России, Украины и Белоруссии
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Генуэзский шлем/vk.com

Фото: Генуэзский шлем/vk.com

В Крыму 7 августа проходит ежегодный фестиваль «Генуэзский шлем». Участниками стали больше 100 реконструкторов из России, Белоруссии и Украины.

Как сообщает ОТР, поучаствовать в поединках могут все желающие. Для этого выдаются безопасные затупленные клинки. Кроме того, на территории фестиваля можно почувствовать себя кузнецами и освоить гончарное мастерство.

На территории фестиваля также присутствуют музыканты, исполняющие баллады под звуки старинных инструментов.

Среди участников мероприятия – клубы исторической реконструкции и фехтования. В клубах изучают оружие, рыцарские доспехи и традиции средневековья.