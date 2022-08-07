На фестивале «Генуэзский шлем» в Судаке собралось больше 100 реконструкторов

Фото: Генуэзский шлем/vk.com

В Крыму 7 августа проходит ежегодный фестиваль «Генуэзский шлем». Участниками стали больше 100 реконструкторов из России, Белоруссии и Украины.

Как сообщает ОТР, поучаствовать в поединках могут все желающие. Для этого выдаются безопасные затупленные клинки. Кроме того, на территории фестиваля можно почувствовать себя кузнецами и освоить гончарное мастерство.

На территории фестиваля также присутствуют музыканты, исполняющие баллады под звуки старинных инструментов.

Среди участников мероприятия – клубы исторической реконструкции и фехтования. В клубах изучают оружие, рыцарские доспехи и традиции средневековья.