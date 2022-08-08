Погода на 8 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

В Крыму жаркий и щедрый август. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах в силе чрезвычайная пожарная опасность.

- В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, жаркую, но ветреную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 19...21°, днем 32...34°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. днем тепло до 31…33°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+31°, северо-восточный ветер 7-19 м/с. Ясно.

В Евпатории +24…35°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Ясно.

В Керчи +26 …+30 °, северо-восточный ветер 8-13 м/с. Ясно.

В Феодосии +25 …+32°, северо-восточный ветер 8-15 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+31°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+31°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Ясно.

В Армянске +24 …+33°, скорость восточного ветра 4-8 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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