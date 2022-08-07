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Общество7 августа 2022 17:22

На следующей неделе в Крыму будет до +37 градусов

Жаркая погода сохранится в течение недели
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Первая половина недели будет солнечной

Первая половина недели будет солнечной

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму на следующей неделе установится стабильно жаркая погода. Дневные температуры воздуха будут достигать 37 градусов тепла, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

- До 9 августа действует штормовое предупреждение. В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В первую половину недели осадков не ожидается, днем воздух будет прогреваться до +37 градусов. Со среды в некоторых районах полуострова возможны дожди, - уточнили в Крымском гидрометцентре.

Ночные температуры воздуха будут составлять +23…+26 градусов.

Температура воды в Черном море сейчас комфортная для купания. Так, вода в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Севастополе прогрелась до 25-26 градусов.