В Крыму ищут актрису на роль Екатерины Великой

В Севастополе проходят театрализованные экскурсии. Фото: Татьяна Шевелева/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

Туристы приезжают на Крымский полуостров за яркими впечатлениями. И в городе-герое Севастополе, чтобы порадовать и удивить гостей, начали проводить экскурсии, где с туристами общаются известные исторические персонажи, например, Екатерина II Великая. Но, конечно же с туристами встречаются не сами царственные и другие особы, а актеры, которые мастерски играют их роли.

Причем пофорсить в исторических нарядах и примерить, пусть даже мысленно, на себя корону российской императрицы, могут все желающие, которые обладают соответствующими навыками, внешними данными и свободным временем.

- Срочно! Ищем дублерш на роль Екатерины II и Анны Византийской, - такой пост появился в соцсети.

Идут поиски актрис. Фото: скрин страницы Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

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