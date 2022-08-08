В Крыму изменили график движения электрички на Джанкой

Электрички - популярный вид общественного транспорта на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили об очередной корректировке расписания, которая будет действовать всего один день.

- 10 августа увеличится время стоянки пригородного поезда №7114/7113 сообщением «Феодосия – Симферополь» по станции Джанкой, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания). - Пригородный поезд следует из Феодосии до Джанкоя согласно действующего расписания, но время стоянки на станции Джанкой увеличится до 52 минут (вместо 15 минут). Общее время в пути увеличится на 47 минут.

В ведомстве отметили, что изменения, которые будут действовать только один день - 10 августа, внесены из-за ремонтно-путевых работ на станции Отрадная.

Жители и гости Крымского полуострова ездят на электричках и на работу, и на отдых, поэтому чтобы не попасть впросак, стоит зайти на сайт ЮППК., где можно познакомится с правками, внесенными в расписание.

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