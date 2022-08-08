В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 14 августа

Фото: ресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе еще на неделю продлили действие высокого уровня террористической опасности. Как сообщается на официальном сайте правительства, действовать он будет до 14 августа.

На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 7 августа 2022 года сроком на 7 суток до 18:00 14 августа 2022 года, - говорится в сообщении.

Напомним, «желтый» уровень ввели после страшного инцидента на территории штаба Черноморского флота в городе-герое. 31 июля около 06.00 часов произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали шесть человек. Двое получили ранения средней тяжести, остальные - легкие. Погибших нет.