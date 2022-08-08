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Общество8 августа 2022 6:01

Сергей Аксенов поздравил крымчан с днем железнодорожника

Практически все отрасли российской экономики связаны с железнодорожным транспортом
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Как руководитель республики сообщил в своем Tg-канале, Железнодорожники вносят достойный вклад в стабильное функционирование транспортной системы Крыма.

- Железные дороги - важнейшая часть инфраструктурного каркаса нашей страны. Практически все отрасли экономики так или иначе связаны с железнодорожным транспортом. Сегодня, в условиях временного ограничения полетов, на вас лежит особая ответственность. Вы достойно справляетесь с новым вызовом, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Как отметил Аксенов, Крымские железные дороги - одно из крупнейших предприятий республики, которые на сегодняшний день достойно развиваются.