Крымчан ждет жаркая неделя: воздух прогреется до +35 градусов

Дожди на этой неделе обойдут Крым стороной Фото: Евгений СТОЯНОВ

С сегодняшнего дня, 8 августа, на полуострове установится идеальная для разгара лета погода. Воздух прогреется до +35 градусов, а дожди обойдут Крым стороной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

- Каких-то существенных осадков на горизонте не видно. Будет преобладать солнечная, сухая, но ветреная погода - северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 13-18 метров в секунду, - отметил синоптик.

Ночью на этой неделе столбики термометра не будут опускаться ниже +17 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до +34 градусов. Выходные будут еще теплее - до +35 градусов.

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