Двое туристов застряли на опасном склоне в Крыму

Мужчины, к счастью, не пострадали. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Крымские спасатели эвакуировали двух туристов, застрявших на опасном склоне хребта Эчки-Даг в районе Лисьей бухты на востоке республики. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о том, что мужчинам требуется помощь, поступило на пульт спасателей утром 6 августа.

- Спасатели провели мероприятия по обнаружению мужчин, которые находились на труднодоступном скальном участке местности с сыпучем грунтом. С помощью альпинистского снаряжения туристы были эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, - говорится в сообщении МЧС.

К счастью, мужчины не пострадали. Крымские спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах поведения в горной местности.

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