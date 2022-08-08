Симферополь может связать прямое жд-сообщение с Ялтой и Феодосией

На фоне "закрытого неба" проекты есть возможность вспомнить о проектах, отложенных в долгий ящик Фото: Виктор КЛЮШКИН

Симферополь хотят соединить прямыми поездами с Ялтой и Феодосией. Тема развития жд-сообщения набирает популярность на фоне «закрытого неба» на Юге России. Не стал исключением и крымский аэропорт, который закрыт для пассажиров уже несколько месяцев.

Крымские специалисты вспомнили о проекте строительства глубокого туннеля от Ялты до Симферополя через Крымские горы. Разработан он был еще в советское время, но тогда не был настолько актуален, так как обеспечивал бы лишь пассажиропоток.

По словам историка Александра Шевцова, на сегодняшний день многое изменилось и проект имеет все возможности быть «снят с полки». Как эксперт сообщил «Вести Крым», магистрали теперь загружены в сотни раз больше, чем во времена СССР.

- Иногда мы недооцениваем значимость таких внутренних путей. Например, овощи везти — одно дело по колдобинам, а другое дело мягко и в холодильнике, - отметил историк.

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