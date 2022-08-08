Пьяный крымчанин купил килограмм наркотиков и сел за руль

Правоохранители задержали мужчину в состоянии опьянения за рулем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялтинец, который попался пьяным за рулем с килограммом каннабиса в бардачке, пойдет под суд. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в отношении мужчины завели уголовное дело по двум уголовным статьям - за вождение в нетрезвом виде и покушение на сбыт наркотиков.

- По версии следствия, мужчина в начале февраля 2022 года в районе города Керчи незаконно приобрел порядка 1 кг наркотического средства каннабис, которое с целью дальнейшего сбыта спрятал в корпусе транспортного средства, которым управлял, находясь в состоянии опьянения, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сбыть наркотики ялтинец, однако, не смог - его задержали сотрудники ДПС в состоянии опьянения. «Сюрприз» в виде наркотиков правоохранители обнаружили в ходе выяснения обстоятельств.

Обвинительное заключение уже направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.