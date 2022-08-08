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Общество8 августа 2022 9:39

ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов Alba del Mare в Евпатории на сумму 2,8 млрд рублей

ПСБ стал первым системно значимым банком страны, открывающим в Крыму свои филиалы
Источник:kp.ru
Фото: albadelmare.ru

Фото: albadelmare.ru

ПСБ и компания ООО «СЗ Про-Сервис» подписали кредитный договор о проектном финансировании для возведения комплекса апартаментов переменной этажности Alba del Mare в Евпатории по адресу: пос. Заозерное, ул. Аллея Дружбы.

Проект предусматривает строительство комплекса апартаментов европейского уровня в средиземноморском стиле в 385 метрах от моря. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2024 года.

ПСБ стал первым системно значимым банком страны, открывающим в Крыму свои филиалы.

Поддержка и проектное финансирование ПАО «Промсвязьбанк», работа по 214-ФЗ, использование эскроу-счетов и ипотечное кредитование способствуют успешной реализации строительного проекта комплекса апартаментов Alba del Mare.