Крымчанам рассказали, как попасть на фестиваль «Таврида.Арт»

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

В бухте Капсель рядом с Судаком с 15 по 19 августа будет жарко и шумно - здесь пройдет фестиваль «Таврида.Арт». Крымчан и гостей полуострова ждет более 300 образовательных и культурных событий. Не обойдется и без именитых гостей - в числе хэдлайнеров мероприятия заявлены такие артисты, как Баста, Лолита, МакSим, SHAMAN, ST и многие другие.

Как сообщает «Крымская газета», пройти на площадку фестиваля смогут только зарегистрированные гости. Для этого до 10 августа нужно подать заявку на официальном сайте «Таврида.Арт».

Приглашение придет на электронную почту. Его нужно будет в распечатанном или электронном виде предъявить на входе. На фестиваль можно прийти с детьми старше 14-ти лет, если указать их при регистрации. Подростки смогут попасть на «Тавриду.Арт» только в сопровождении взрослых.

Стоит отметить, что с 16 по 19 августа будет перекрыт участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина протяженностью 5 км в районе поворота на бухту Капсель.

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