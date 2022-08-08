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Общество8 августа 2022 10:44

Крымский проект прошел в топ-100 лучших практик для профориентации в России

Через игру учителя смогут рассказать детям об особенностях профессий
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По словам разработчика, проект поможет замотивировать школьников на дальнейшую профориентационную работу

По словам разработчика, проект поможет замотивировать школьников на дальнейшую профориентационную работу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымский преподаватель создала игру, которая поможет школьникам определиться с будущей профессией. Для этого методист дополнительного образования Елена Резник в рамках федерального проекта школьной профориентации «Билет в будущее» разработала интеллектуальную игру - «Реалии». Она поможет познакомить школьников восьмых и девятых классов России с разноплановыми профессиями во внеурочное время за полтора месяца.

Через игру учителя смогут рассказать детям об особенностях профессий, что поможет учащимся в их осознанном выборе или простимулирует к поиску информации по другим специальностям. Проект поможет детям, родителям и региону, который получит молодых грамотных специалистов, - рассказала педагог дополнительного образования.

По словам разработчика, проект поможет замотивировать школьников на дальнейшую профориентационную работу в школе, ведь с самых ранних лет дети смогут определить свое будущее призвание.