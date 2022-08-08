Крымский проект прошел в топ-100 лучших практик для профориентации в России

По словам разработчика, проект поможет замотивировать школьников на дальнейшую профориентационную работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымский преподаватель создала игру, которая поможет школьникам определиться с будущей профессией. Для этого методист дополнительного образования Елена Резник в рамках федерального проекта школьной профориентации «Билет в будущее» разработала интеллектуальную игру - «Реалии». Она поможет познакомить школьников восьмых и девятых классов России с разноплановыми профессиями во внеурочное время за полтора месяца.

Через игру учителя смогут рассказать детям об особенностях профессий, что поможет учащимся в их осознанном выборе или простимулирует к поиску информации по другим специальностям. Проект поможет детям, родителям и региону, который получит молодых грамотных специалистов, - рассказала педагог дополнительного образования.

По словам разработчика, проект поможет замотивировать школьников на дальнейшую профориентационную работу в школе, ведь с самых ранних лет дети смогут определить свое будущее призвание.