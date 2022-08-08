Футбольный матч, который должен был состояться на открытии стадиона «Авангард» в Ялте, отменили

Матч между клубом «Таврия» из Симферополя и донецким «Шахтером» переносится на осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте отменили футбольный матч, запланированный на открытие стадиона «Авангард». На масштабном спортивном празднике крымские футболисты должны были встретиться с командой из Донецкой народной республики.

Как сообщает «Крым-24» со ссылкой на главу администрации курортного года Янина Павленко, матч между клубом «Таврия» из Симферополя и донецким «Шахтером» переносится на осень по техническим причинам.

Открытие стадиона в Ялте, тем не менее, состоится. Как отметила Янина Павленко, ялтинцев и гостей столицы ЮБК ждут парад и показательные выступления спортсменов, чирлидинга, шоу барабанщиков из Екатеринбурга и молодежной группы из Краснодара. Кроме того, будут работать фотозоны, а украсит мероприятие дневной фейерверк.

- Желающих присоединится к торжеству в новом формате прошу подтвердить участие в управлении спорта и физической культуры и забрать свои пригласительные, - цитирует издание градоначальницу.

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