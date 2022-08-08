Сергей Аксенов: Крым поможет Запорожской области провести референдум

Проведение референдума в Запорожской области запланировано на осень этого года Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Крым поможет Запорожской области в проведении референдума о воссоединении с Россией. О готовности оказать региону всю необходимую поддержку по организации всенародного опроса заявил глава РК Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима. Русский мир возвращается в свои естественные границы, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Руководитель республики также выразил поддержку жителям Запорожской области, которые идут по пути «свободного и демократического волеизъявления народа».

- Уверен, что этот процесс будет продолжаться, - заключил глава Крыма.

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