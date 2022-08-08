Антисанитария, голод и психологические травмы: крымчанин два года издевался над своими детьми

На мать бедных детишек тоже завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму мужчина получил «уголовку» за вопиющие условия воспитания детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, местному жителю назначили 300 часов обязательных работ за неисполнение своих родительских обязанностей.

Условия жизни у троих несовершеннолетних детишек были ужасными: родители не занимались их воспитанием, оставляли без присмотра, еды и одежды. Кроме того, по данным надзорного ведомства, в доме царила антисанитария. Все это продолжалось с марта 2020 года по февраль 2022 года.

- Отсутствие нормального физического, духовного и нравственного развития привело к наличию у детей психологических отклонений, у одного из них - к отставанию в развитии речи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

На мужчину завели уголовное дело по 156 статье УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, когда это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). Свою вину он полностью признал.

Кроме того, под уголовную статью попала и мать несчастных ребят. На данный момент дело уже возбуждено и расследуется.

Детей у горе-родителей забрали. Сейчас они воспитываются в спецучреждении для несовершеннолетних.

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