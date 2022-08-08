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Происшествия8 августа 2022 11:40

Антисанитария, голод и психологические травмы: крымчанин два года издевался над своими детьми

Крымчанину назначили 300 часов обязательных работ за плохое воспитание детей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На мать бедных детишек тоже завели уголовное дело

На мать бедных детишек тоже завели уголовное дело

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму мужчина получил «уголовку» за вопиющие условия воспитания детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, местному жителю назначили 300 часов обязательных работ за неисполнение своих родительских обязанностей.

Условия жизни у троих несовершеннолетних детишек были ужасными: родители не занимались их воспитанием, оставляли без присмотра, еды и одежды. Кроме того, по данным надзорного ведомства, в доме царила антисанитария. Все это продолжалось с марта 2020 года по февраль 2022 года.

- Отсутствие нормального физического, духовного и нравственного развития привело к наличию у детей психологических отклонений, у одного из них - к отставанию в развитии речи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

На мужчину завели уголовное дело по 156 статье УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, когда это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). Свою вину он полностью признал.

Кроме того, под уголовную статью попала и мать несчастных ребят. На данный момент дело уже возбуждено и расследуется.

Детей у горе-родителей забрали. Сейчас они воспитываются в спецучреждении для несовершеннолетних.

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