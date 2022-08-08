На Крым надвигается ураганный ветер

Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на устоявшуюся на этой неделе солнечную погоду без дождей, природа может удивить крымчан ветрами. Об ухудшении погоды предупредили в республиканском МЧС.

Шторм может прийти в регион уже сегодня и бушевать на протяжении суток - ухудшение погоды прогнозируется 9 и 10 августа.

- Ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, несмотря на ветра, крымчан ждет жара - воздух прогреется до +35 градусов.

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