Ялтинские туристы спасли застрявшего под заваленным пирсом мужчину

Фото: скриншот из видео

В Ялте на «Золотом пляже» чуть не произошел страшный случай. Во время сильного шторма отдыхающий решил покупаться в море прямо под завалами бетонного пирса. Из-за сильных волн мужчину чуть не затянуло под разбитое каменное сооружение. Видео попало в крымские паблики.

- Инцидент произошел накануне. Люди вовремя пришли на помощь и вытащили мужчину из воды. По словам очевидцев, он был весь в крови, - написали пользователи соцсетей.

Свидетелями инцидента оказались несколько туристов, которые успели вовремя помочь бесстрашному курортнику. Они быстро спохватились и вытащили испуганного мужчину на берег. К счастью, пострадавший отделался лишь ссадинами и небольшими ушибами.